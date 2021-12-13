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Manavgat 07 SK emin adımlarla

Manavgat 07 SK emin adımlarla
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya 1. Amatör Kümede mücadele eden Manavgat 07 SK, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya 1. Amatör Kümede mücadele eden Manavgat 07 SK, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. 1.Amatör 4.Grup'ta mücadele eden Manavgat temsilcisi, 5 maç sonunda 13 puanla lider durumda.

Manavgat temsilcisi, 2021-2022 sezonunda oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik alırken topladığı 13 puan ile en yakın rakibi İbradı'nın 3 puan önünde lider durumda. Manavgat 07 SK, 5. Hafta karşılaşmasında Konaklı Belediyespor'u 27. Dakikada Rafet, 62. dakikada Adil ve 77. Dakikada Serkan'ın attığı gollerle 3-0 mağlup etti. 13 puanla lider durumda bulunan Manavgat 07 SK, attığı 25 gole karşılık kalesinde sadece 1 gol gördü. Manavgat 07 SK hafta sonunda 6. Hafta karşılaşmasında deplasmanda grubun güçlü ekiplerinden Serik Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - ANTALYA

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