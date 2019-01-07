Manavdan Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, hırsızın bir manav dükkanının kasasından 535 lirayı çalma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi Fışkırık Caddesi'ndeki Rasim Sevi'ye ait (54) manava gelen kimliği henüz belirlenemeyen hırsız, bir süre iş yerinin etrafında dolaştı.

Çevrede kimsenin olmadığını ve çalışan Ahmet Arslan'ın da uyuduğunu gören hırsız, kasadaki 535 lirayı alarak kaçtı.

Uyandıktan sonra kasadaki paraların alındığını fark eden Arslan, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İş yerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, hırsızın paraları alıp kaçma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bir süre çevreyi gözetleyen hırsız, daha sonra kasaya yaklaşarak paraları alıp kaçıyor.

Ahmet Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yorgunluktan bir an uyuya kaldığını belirtti.

Uyuduğunu gören hırsızın paraları alıp kaçtığını anlatan Arslan, "Kasada bulunan 535 lirayı alıp kaçmış, 10-15 dakika sonra uyandım, paraların yerinde olmadığını fark ettim. Daha sonra durumu dükkan sahibi ve polis ekiplerine bildirdim. Kameraları inceledik, hırsız net bir şekilde görünüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA