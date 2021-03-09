BURSA Manavdan çaldıkları 10 kilo muzu 1 saat sonra geri getirdiler
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BURSA Manavdan çaldıkları 10 kilo muzu 1 saat sonra geri getirdiler

09.03.2021 12:46 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:12

Manavdan çaldıkları 10 kilo muzu 1 saat sonra geri getirdilerBURSA'nın İnegöl ilçesinde kimlikleri belirsiz 3 kişi bir manavdan aldıkları yaklaşık 10 kilogram muzu, bir saat sonra geri getirip, tezgaha yerleştirdi.

Manavdan çaldıkları 10 kilo muzu 1 saat sonra geri getirdiler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimlikleri belirsiz 3 kişi bir manavdan aldıkları yaklaşık 10 kilogram muzu, bir saat sonra geri getirip, tezgaha yerleştirdi.

Güvenlik kamerasından olayı fark eden manav Cihan Adak (33), Hırsızlara örnek olsun dedi.

İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'ndeki manava dün gece 03.15'de gelen kimliği belirsiz 3 kişi, örtü altındaki yaklaşık 10 kilogram muzu poşetlere doldurdu. Ardından da hızla uzaklaştı. Üçlü, yaklaşık 1 saat sonra geri gelip, çaldıkları muzları tezgaha yerleştirdi.

Sabah iş yerine gelen Cihan Adak, tezgahtaki değişikliği fark ederek güvenlik kamera görüntülerini izledi. Muzların önce çalındığını sonra geri getirildiğini gördü.

Cihan Adak, şüphelilerinden şikayetçi olmadığını belirterek, Daha önce de hırsızlık yaşadık. İlk defa böyle ilginç bir olay başımıza geldi. Vicdanlı hırsızlara denk geldik. Yaparlarsa da böyle hırsızlık yapsınlar. Bütün hırsızlara örnek olsun. Biz de şikayetçi olmuyoruz? dedi.

BURSA Manavdan çaldıkları 10 kilo muzu 1 saat sonra geri getirdiler
BURSA Manavdan çaldıkları 10 kilo muzu 1 saat sonra geri getirdiler
BURSA Manavdan çaldıkları 10 kilo muzu 1 saat sonra geri getirdiler
BURSA Manavdan çaldıkları 10 kilo muzu 1 saat sonra geri getirdiler
BURSA Manavdan çaldıkları 10 kilo muzu 1 saat sonra geri getirdiler
BURSA Manavdan çaldıkları 10 kilo muzu 1 saat sonra geri getirdiler
BURSA Manavdan çaldıkları 10 kilo muzu 1 saat sonra geri getirdiler
BURSA Manavdan çaldıkları 10 kilo muzu 1 saat sonra geri getirdiler
BURSA Manavdan çaldıkları 10 kilo muzu 1 saat sonra geri getirdiler
BURSA Manavdan çaldıkları 10 kilo muzu 1 saat sonra geri getirdiler
BURSA Manavdan çaldıkları 10 kilo muzu 1 saat sonra geri getirdiler
BURSA Manavdan çaldıkları 10 kilo muzu 1 saat sonra geri getirdiler
BURSA Manavdan çaldıkları 10 kilo muzu 1 saat sonra geri getirdiler
BURSA Manavdan çaldıkları 10 kilo muzu 1 saat sonra geri getirdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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