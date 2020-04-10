Manavdan 'askıda meyve- sebze' uygulaması SİVAS'ta bir manav, ihtiyaç sahipleri için, 'askıda meyve-sebze' kampanyası başlattı.

SİVAS'ta bir manav, ihtiyaç sahipleri için, 'askıda meyve-sebze' kampanyası başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele kapsamında 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor. Sivas'ta, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde manavlık yapan Hasan Koç, iş yerinde askıda sebze meyve kampanyası başlattı. Hem manavın kendisi, hem de alışveriş yapanlar, kendi aldıklarının yanı sıra ihtiyaç sahipleri için de ürün alarak tezgaha bırakıyor. İhtiyacı olanlar da buradan meyve ve sebzesini alabiliyor.İş yerinin girişine 'İhtiyaç sahipleri ücretsiz alabilir. Askıda meyve-sebze. Biz bize yeteriz Türkiyem' yazılı dövizi asan Hasan Koç, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Biz de bu şekilde destek olmak istedik. İhtiyaç sahipleri gelip ücretsiz bir şekilde meyve ve sebzelerini alıyorlar. Bazen müşterilerimiz de destek olarak alıp koyuyorlar. Ramazan boyunca da bunu devam ettireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA