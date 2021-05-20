Manava dadanan hırsız kamerada
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Manava dadanan hırsız kamerada

Manava dadanan hırsız kamerada
İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren manava hırsızlar dadandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren manava hırsızlar dadandı. 2 gün üst üste meyve çalan hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 15- 16 Mayıs 2021 tarihlerinde Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren manavda meydana geldi.

Gece saatlerinde manava giren hırsız, 2 gün üst üste meyve çalıp kayıplara karıştılar.

Sabah işyerine gelen manav Gıyasettin Baykal, meyvelerin tezgahlardan azaldığını görünce güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda hırsızı fark eden Baykal, polise haber vererek şikayetçi oldu.

İş Yeri Sahibi Gıyasettin Baykal, "15-16 Mayısta işyerimize hırsızlar girmiş. giren kişilerde belli zaten iki gün içerisinde aynı kişi tarafından giriliyor ne ihtiyaçları varsa kendimiz karşılarız gelsin istesinler. bizler zaten veriyoruz herkesin iş yerine girmesinler esnafın hali durumu zaten ortada. gelsinler esnaflar danda istesinler yardımcı oluyorlar zaten" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Manava dadanan hırsız kamerada
Manava dadanan hırsız kamerada
Manava dadanan hırsız kamerada
Manava dadanan hırsız kamerada
Manava dadanan hırsız kamerada
Manava dadanan hırsız kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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