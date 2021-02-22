Manav içerisinde oyun oynayanlara 124 bin lira ceza
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Manav içerisinde oyun oynayanlara 124 bin lira ceza

22.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:10
Manav içerisinde oyun oynayanlara 124 bin lira ceza

Kağıthane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak, manav işletmesi içinde hazırlanan alanda oyun oynayan 36 kişiye 124 bin 884 lira idari para cezası kesildi.

Kağıthane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak, manav işletmesi içinde hazırlanan alanda oyun oynayan 36 kişiye 124 bin 884 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir manav içerisinde oyun oynandığı ve Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı yönündeki bilgi üzerine polis ekipleri çalışma yaptı.

Belirlenen adreste inceleme yapan ekipler, manav içerisinde hazırlanan alanda oyun oynayan ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 36 kişiye toplamda 124 bin 884 lira idari para cezası kesti.

Öte yandan iş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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