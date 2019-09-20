Manastırda Parkinson ve Alzheimer hastaları üzerinde yapılan yasa dışı deney tepki çekti

Manastırda Parkinson ve Alzheimer hastaları üzerinde yapılan yasa dışı deney tepki çekti

Fransa’da yaşanan sağlık skandalı ülkede şok etkisi yarattı. İlaç üreticileri için çalışan Fonds Josefa’nın Poitiers kenti yakınlarındaki bir manastırda yaklaşık 350 Parkison ya Alzheimer hastaları üzerinde izinsiz deneyler yaptığı ortaya çıktı

20.09.2019 13:45
Manastırda Parkinson ve Alzheimer hastaları üzerinde yapılan yasa dışı deney tepki çekti

Fransa'da ilaç üreticileri için çalışan Fonds Josefa'nın Poitiers kenti yakınlarındaki bir manastırda yaklaşık 350 Parkinson ve Alzheimer hastaları üzerinde izinsiz deneyler yaptığı ortaya çıktı.


Olayı öğrendiğinde dehşete kapıldığını ifade eden Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, "Böylesi büyük bir suçun elbetteki cezası olacaktır" diyerek şirket yöneticileri ve deneylerin yapılmasına göz yumanları kınadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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