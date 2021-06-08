Manastıra ait 19 dönüm arpa yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manastıra ait 19 dönüm arpa yandı

Manastıra ait 19 dönüm arpa yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Midyat ilçesi Güngören Mahallesinde bulunan Mor Gabriel Manastırına ait ekili alanda yangın çıktı.

Mardin'in Midyat ilçesi Güngören Mahallesinde bulunan Mor Gabriel Manastırına ait ekili alanda yangın çıktı. Elektrik direğinden çıkan yangında, manastıra ait 19 dönüm arpa yandı.

Edinilen bilgilere göre, Güngören Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Mor Gabriel Manastırına ait 19 dönümlük ekili arpa tarlasında elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak çevrede bulunan ekili arazilere sıçramasını önledi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Manastıra ait 19 dönüm arpa yandı
Manastıra ait 19 dönüm arpa yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Müge Anlı Beren Saat Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Mert Günok Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Roland Garros Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manastıra ait 19 dönüm arpa yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 12:07:52. #1.16#

title