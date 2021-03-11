Manastır liman kenti mi? Manastır liman şehri mi? Manastırda liman var mı?

Diplomasinin merkezi olan Manastır'ın en büyük tarihi şehri Manastır'dır. Peki, Manastır liman kenti mi? Manastır liman şehri mi? Manastırda liman var mı?

Yunanistan sınırına yakın, Baba Dağı'nın eteklerinde yer alan Manastır, Makedonya'nın güneybatısında bulunuyor. Yüzyıllar boyunca Dragor Nehri'nin aktığı şehir Manastır olarak anılıyor. Osmanlı Devleti'nin egemenliğinin bitmesiyle birlikte Manastır'a Bitola adı verilir. Peki, anastır liman kenti mi? Manastır liman şehri mi? Manastırda liman var mı?

MANASTIR LİMAN KENTİ Mİ?

Manastır adının Grekçe Monastíri adından geliştiği düşünülmektedir. Şehrin Türkçe ve Arnavutça adları, bu şekilden gelişmiştir. Şehrin Makedonca adı ise, Osmanlı devrinden sonra kullanıma giren Bitola'dır. Söz konusu Bitola adının Eski Kilise Slavcasındaki Obitel "manastır veya konut" sözünün zamanla canlılığını yitirip/o/ sesini kaybetmesiyle ortaya çıktığı belirtilmektedir.

Manastır şehri, Makedonya'nın Pelagonya vadisinin güney bölümünde, Yunanistan sınırının 14 km kuzeyinde yer alır. Şehir, Baba Dağı eteklerinde (Pelister zirvesi 2.601 m), deniz seviyesinden 576 metre yüksekliktedir. Dragor Nehri kıyısında kuruludur.

Şehir, Adriyatik Denizi ile Ege Denizi arasında kavşak noktasında yer alır. Ayrıca, Balkanlar ile Orta Avrupa arasında da geçiş güzergâhı üzerinde bulunur.

Makedonya'nın en popüler şehri Manastır, 19. yy'da Neoklasik tarzda evleri bulunan ve Avrupa'dan kültürü getirilmiş bir şehirdir. Manastır şehrinin yakınlarında, Pelister Milli Parkı, Heraklea Antik Kenti bulunuyor.

Manastır şehrinde, liman bulunmamakta ancak tarihi mekanların yoğun olduğu şehirlerden biridir.

MANASTIR LİMAN ŞEHRİ Mİ?

Manastır, bugün güneybatı Makedonya'nın ekonomi ve sanayi merkezidir. Ülkedeki büyük şirketlerin azımsanmayacak bir kısmı buradadır. Pelagonya tarım bölgesi, Makedonya'daki büyük gıda üretim bölgesidir.

REK şirketinin üç termoelektrik santralı, ülke elektrik üretiminin % 80'e yakın bir kısmını üretmektedir. Manastır ayrıca tekstil ve gıda sanayisi açısından da büyük bir kapasiteye sahiptir.