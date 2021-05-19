MANASTIR ASKERİ İDADİSİ'NDE 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MANASTIR ASKERİ İDADİSİ'NDE 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim gördüğü Kuzey Makedonya'da bulunan Manastır Askeri İdadisinde de kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim gördüğü Kuzey Makedonya'da bulunan Manastır Askeri İdadisinde de kutlandı. Atatürk'ün ilk askeri eğitimini aldığı Manastır İdadisindeki müzeye 16 Mart 1920 günü İstanbul işgal edilirken, Mustafa Kemal Paşa'ya gizlice telgraf çeken ve işgali haber veren Manastırlı Hamdi Bey'in mektubunun bir kopyası hediye edildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Beyoğlu Belediyesi Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrinde bulunan ve Atatürk'ün ilk askeri eğitimini aldığı Manastır İdadisinde düzenledikleri programla kutladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa akademisyenler, gazeteciler ve davetliler katıldı. Başkan Yıldız, beraberindekilerle müze binasının ikinci katında Mustafa Kemal Atatürk için ayrılmış anı odasını gezdi. Müzede bulunan anı defteri de imzalanırken, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, müzeye 16 Mart 1920 günü İstanbul işgal edilirken Ankara'daki Mustafa Kemal Paşa'ya gizlice telgraf çeken ve işgali haber veren Manastırlı Hamdi Bey'in mektubunun bir kopyası hediye etti.

"VATAN VE BAYRAK BİLİNCİNİN GELİŞTİĞİ TOPRAKLARDAYIZ"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "19 Mayıs'ı en uygun nerede kutlayabiliriz, en uygun gençlerimizle nereden mesajlaşabiliriz diye düşündük. Bunun düşüncesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 15-18 yaş arasında eğitim aldığı Makedonya Manastır Askeri İdadisinde bugünkü adıyla askeri lisesinde bir program gerçekleştirdik. Şu an bastığımız bu toprak Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğinin geçtiği yıllar. Fikirlerinin oluştuğu, zihninin geliştiği, vatan sevgisinin, bir vatan stratejisinin, bir vatan ve bayrak bilincinin geliştiği topraklardayız. Buraya gelirken İstanbul işgal altındayken, Manastırlı Hamdi'nin 16 Mart 1920 tarihli yazdığı mektubun bir replikası anı odasında bizim adımıza sergilenecek. Bundan dolayı da büyük mutluluk duyuyorum. Huzurluyum. Atatürk'ün okuduğu bu askeri idadiden bütün gençlerimizin Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

MANASTIR ASKERİ İDADİSİ'NDE 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLANDI
MANASTIR ASKERİ İDADİSİ'NDE 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLANDI
MANASTIR ASKERİ İDADİSİ'NDE 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLANDI
MANASTIR ASKERİ İDADİSİ'NDE 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
Cumhuriyete giden yolu açan gün! İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın hikayesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sergey Lavrov Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Nur Fettahoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MANASTIR ASKERİ İDADİSİ'NDE 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 10:39:46. #1.14#

title