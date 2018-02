Man, Yeni Nesil Motorlarını Sergiledi

CARMEDYA.COM – Man'ın birçok alanda fark yaratan yeni nesil motorlarından D 2862 LE 433 ve D 2676 LE 422, sergilendi. 13. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı – CNR Avrasya Boat Show 2018'de de dikkat çekti.

Man, yeni nesil motorlarını sergiled



Fuarda, 6 silindirli orta hizmet motoru D 2676 LE 422 de yeni jenarasyonu ile denizciliğin bu uluslararası platformunda, podyuma çıktı. Hizmet ve gezi tekneleri için tasarlanan yeni D 2676 LE 422, pazara sunulduğu 2007 yılından bu yana on-road ve off-road aplikasyonlarında başarı ile test edildi. 12.4 litre hacmindeki yeni D 2676 LE 422, özellikle orta hizmet sınıfı için D 2676 LE 432 ve D 2676 LE 422 olmak üzeri iki farklı güç sınıfında üretiliyor.

Tüm MAN motorlarında olduğu gibi "geniş aralıkta sabit tork" özelliğine de sahip olan yeni D 2676 LE 422; 478 kW gücünde 1.200 ile 1.800 devir aralığında 2.402 Nm sabit tork değeri sağlıyor. D 2676 LE 422, güçlü ivmelenmesi ile yüksek hızlara çok daha kısa sürelerde ulaşılabiliyor.

1.215 kg kuru ağırlığı ile yeni D 2676 LE 422'de, her 1 kg ağırlıktan elde edilen güç değeri daha da geliştirildi. Yenilenen yağ karter dizaynı ile de ön plana çıkıyor. D 2676, son derece kompakt 1.800 mm uzunluk, 922 mm genişlik ve 1.103 mm yüksekliği ile gemi inşa mühendislerinin yaratacağı eserlere ilham kaynağı sağlayacak, alan kazandıracak avantajlar da sunuyor.

MAN, geliştirdiği yeni motorları ile tekne üreticilerine 6 silindirli sıra motorların yanı sıra V8 ve V12 motorları ile 200 HP ile 1900 HP arasında çok geniş bir motor yelpazesi de sunmuş oluyor. Tüm yeni jenerasyon common rail MAN motorları, EPA Tier 3 emisyon standartlarına uygun şekilde üretiliyor.

Yeni nesil MAN V tipi motorlarında, altın ya da krom kaplama silindir kapakları da opsiyonel olarak müşterilerin beğenisine sunuluyor. Tüm MAN orta hizmet motorları %50 tam yük olmak üzere, yıllık kullanımı 3000 saat çalışma esasına göre dizayn ediliyor. MAN montaj sonrası nihai kontrol ve işletmeye alma gibi hizmetleri ile de, müşterilerine ilave katkılar sağlıyor.

