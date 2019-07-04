Man De At Şehir De Kevin De Bruyne Best
Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, 2015 yılında Manchester City'ye katıldı ve iki Premier League şampiyonluğunu kaldırmalarına yardımcı olmak için kulübe 150'den fazla katılım sağladı. İşte onun en iyi bitleri.
Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne, 2015 yılında Manchester City'ye katıldı ve iki Premier League şampiyonluğunu kaldırmalarına yardımcı olmak için kulübe 150'den fazla katılım sağladı. İşte onun en iyi bitleri.
Kaynak: Dugout
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