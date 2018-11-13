Man Adası İddialarını İspat Edemedi: Tazminat Ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha tazminat ödeyecek. Bu seferki gerekçeyse Kılıçdaroğlu'nun ispat edemediği sözde Man Adası belgeleri.

Belge olduğunu iddia ettiği kağıtları mahkemeye sunmayan ve yurt dışına para transferi olduğuna dair iddialarını ispatlayamayan Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 130 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

DURUŞMA

Duruşmada söz alan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, "Davalı taraf elinde salladığı belgeleri mahkemeye gelip sunamamıştır. Savcılık gerekli araştırmayı yaparak belgelerin yurt dışına para transferi olduğunu dair bir belgenin varlığı ve para transferi ispatlanamamıştır. Bu davada tüm delillerimizi dosyaya sunduk, tüm deliller toplanmıştır. Davanın kabulünü istiyoruz" dedi.

Bunun üzerine söz alan Kılıçdaroğlu avukatı, "Yargılamada maddi gerçeklik ortaya çıkarılmamıştır. Mahkemeyi baskı altına almak bir yana tek talebimiz delillerimizin toplanmasıdır, bu toplanmamıştır. Belgeleri mahkemeye getirip sunma imkanımız bulunmamaktadır. Zira bu belgeler savcılıktadır. Savcılık da bu belgelerin gerçek olduğunu kabul etmiştir. Yukarıda beyan ettiğimiz gibi kararda bulunmamızın bir anlamı yoktur. Bu noktada duruşma salonunu terk ediyoruz" diyerek duruşma salonundan ayrıldı.

Davaya karara bağlayan mahkeme, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davacı Recep Tayyip Erdoğan'a faiziyle birlikte 130 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

(İHA)