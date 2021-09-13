Mamuriye Cami ibadete açıldı - Haberler
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Mamuriye Cami ibadete açıldı

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Mamuriye Cami ibadete açıldı

1999 Marmara Depremi'nde zarar gören ve zamanla kullanılmaz hale gelen Mamuriye Camii yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

1999 Marmara Depremi'nde zarar gören ve zamanla kullanılmaz hale gelen Mamuriye Camii yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi işbirliği ile Mamuriye Köyü'nde cami temeli geçtiğimiz yıl ağustos ayında atılmıştı. Aradan geçen zaman içerisinde çalışmalar büyük oranda tamamlandı ve Mamuriye köy camii ibadete hazır hale getirildi. Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi tarafından verilen desteklerle köylüler camilerini imece usulü inşa etti. Kurban Bayramı'nda kılınan bayram namazı ile ibadete açılan köy camiinin yapım işi kapsamında sadece çevre düzenlemesi kaldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mamuriye köy cami yapım işi kapsamında 321 metreküp hazır beton, 27,5 ton demir, 3.600 adet kiremit, 110 adet mahya ve çeşitli desteklerde bulundu.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar alan Mamuriye Camii, zamanla kullanılamaz hale gelmişti. Cami, tehlike oluşturmaması için yıkılırken bölge halkının ibadetlerini yapabilecekleri bir yer ihtiyacı oluştu. Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi'nin işbirliği ile imar edilen cami, bölge halkının ihtiyacını karşılayacak. - KOCAELİ

Mamuriye Cami ibadete açıldı

Mamuriye Cami ibadete açıldı

Mamuriye Cami ibadete açıldı

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Haber: Mamuriye Cami ibadete açıldı - Haberler
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