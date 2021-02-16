Mame Thiam: Onlar mutlu oldular ben de aynı şekilde çok mutluyum
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Mame Thiam: Onlar mutlu oldular ben de aynı şekilde çok mutluyum

16.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:45
Mame Thiam: Onlar mutlu oldular ben de aynı şekilde çok mutluyum

Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Baltacı Köyü İlkokulu'nu yenileten Fenerbahçeli Mame Thiam, "Onlar mutlu oldular ben de aynı şekilde çok mutluyum" dedi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Baltacı Köyü İlkokulu'nu yenileten Fenerbahçeli Mame Thiam, "Onlar mutlu oldular ben de aynı şekilde çok mutluyum" dedi.

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, Diyarbakır'da bulunan bir köy okulunu yeniletti. Dicle ilçesindeki Baltacı Köyü İlkokulu'nu bir öğretmenin gönderdiği mesaj sonrasında Senegalli futbolcu, kurduğu Mame Thiam Vakfı ile  yenileme çalışmalarına başladı. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda okulun ve öğrencilerin fotoğrafları yer alırken, "Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar" ifadeleri kullanıldı. THIAM: ÇOK MUTLUYUM

Mame Thiam ise Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yardımdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Thiam, "Yardım etme fırsatım vardı onlara, ben de bu yardımda bulundum. Onlar mutlu oldular ben de aynı şekilde çok mutluyum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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