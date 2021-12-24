Mame Thiam milli takım kadrosunda - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mame Thiam milli takım kadrosunda

Mame Thiam milli takım kadrosunda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam milli takım kadrosuna dahil edildi.

Yukatel Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam milli takım kadrosuna dahil edildi.

Kayserispor'un golcü futbolcusu Mame Baba Thiam, Afrika Uluslar Kupası maçları için Senegal milli takım kadrosuna dahil edildi. 27 kişilik Senegal milli takım kadrosunda yer alan başarılı futbolcunun, kampa katılmak üzere Kayseri'den gitmesi halinde en az 3 müsabakada sarı kırmızılı formayı giyemeyeceği öğrenildi.

Mame Baba Thiam'ın yanı sıra Alanyaspor'da forma giyen Famara Diedhiou da, Senegal milli takım kadrosunda yer buldu. - KAYSERİ

Olaylı maçın ardından Sumudica'dan yaylım ateşi: Nasıl ağladıklarını görmesini isterdim

Olaylı maçın ardından Sumudica'dan yaylım ateşi: Nasıl ağladıklarını görmesini isterdim

 Sumudica'nın yüzü gülmüyor! Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi

Sumudica'nın yüzü gülmüyor! Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title