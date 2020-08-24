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Mame Thiam: "Maksimumu ortaya koyacağım"

- Mame Thiam: "Maksimumu ortaya koyacağım" Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam: "Ronaldo beni heyecanlandıran bir oyuncu" Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mame Thiam, sarı-lacivertliler için maksimum performansı ortaya koyacağını ifade etti.

24.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:12

- Mame Thiam: "Maksimumu ortaya koyacağım"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam:

"Ronaldo beni heyecanlandıran bir oyuncu"

DÜZCE - Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mame Thiam, sarı-lacivertliler için maksimum performansı ortaya koyacağını ifade etti. Thiam, ayrıca Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yu da sürekli takip ettiğini belirtti.

Düzce'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de yeni transferlerden Mame Thiam, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarı-lacivertlilere geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Thiam, "Yeni geldim ve önemli bir kamp içindeyiz. Birbirimizi tanımak adına buradaki kamp ortamı ve antrenmanlar çok önemli. Umuyorum ki en iyi şekilde hazırlanıp ligde artılarını görürüz. Buraya gelmeden önce Sow ile konuştum ve bana başarılar diledi, dua ettiğini söyledi. Ben de burada iyi işler çıkartmak istiyorum, onlar gibi takımıma katkıda bulunmak istiyorum. Burada olduğum sürece maksimumu sergileyeceğim. Burada en büyük hedefim takıma yardımcı olmak" dedi.

"Her pozisyonda oynamaya hazırım"

Takımın antrenman performansı ve oynamak istediği mevkii hakkında konuşan Mame Thiam, "Bence takımın ortaya koymuş olduğu performans önemli. Sol açık ve sağ açık oynadım. Önemli olan hocanın bana nerede ihtiyacı olduğu. Hocamın istemiş olduğu pozisyonda oynamaya her zaman hazırım. Hocamızla bununla ilgili konuşmamız olmadı. Solda olsun, forvet olsun oynadığımı iyi biliyor. Zamanı geldiğinde oturup konuşacağız. Şu an itibariyle hazırlık sürecindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin teklifini duyunca çok mutlu oldum"

Fenerbahçe'ye geliş sürecini de anlatan 27 yaşındaki futbolcu, "Burada mutlu olduğumu hissediyorum. Fenerbahçe'nin istediğini duyunca çok mutlu oldum. Hazırlık maçı oynadık. O maç içerisinde takım arkadaşlarıma tanıma fırsatı buldum. Allah daha iyi biliyor, ileride neler olacağını. Ben hazırım. Biraz öncede söylemiş olduğum gibi kanat forvet oynamaya hazırım. Hocanın kararı çok önemli bu konuda. Önemli olan o pozisyonlarda en iyiyi sergileyecek olmam" şeklinde konuştu.

"Maksimumu ortaya koyacağım"

Takımı için her zaman en üst seviyede mücadele edeceğini sözlerine ekleyen Thiam, şöyle devam etti:

"Ben dinime bağlı bir insanım. Maçtan önce yaptığım bir uğur yok. Daha çok dua ediyorum takımın galibiyeti adına. Şu anda buradayım. Ben kendi yoluma bakıyorum. Bu anlamda oynadığım her maçta da maksimumu ortaya koyacağım."

"Fenerbahçe her zaman büyük bir takımdır"

Daha önce oynadığı takımlar ile ilgili görüşlerini aktaran Senegalli futbolcu, "Gençken önemli takımlarda oynadım. Büyük takımlara geçme periyodum çok hızlı oldu ama çok fazla şey öğrendim. Ben her zaman şu ana bakan bir insanım. Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Hedefim şu an yapabileceklerime odaklanıp ona göre sonrasında geleceği görmek olacak. Fenerbahçe her zaman büyük bir takımdır. Bizim her zaman şansımız var. Fenerbahçe'nin büyük bir kapasitesi de var. Biz de bu kapasiteyi ortaya koyup taraftarı mutlu etmek istiyoruz. Benim için önemli olan sahada oyuncuların ne yapması gerektiği. Yöneticilerimiz, başkanımız ve hocamız bu konudaki yorumları daha önemli olacaktır. Ben tabii ki de saha içerisinde yapacağım performansıma konsantre olacağım. Hem ben ve gelecek oyuncular Fenerbahçe'nin hedefi için çalışacağız" diye konuştu.

"Ronaldo beni heyecanlandıran bir oyuncu"

Diziliş formasyonları ve örnek aldığı futbolcuları da açıklayan Thiam, "Diziliş olarak çok fazla pozisyonda oynadım. 4-3-3 ve 4-3-2-1 gibi. Bu tip sistemlerde oynadım. Ama önemli olan bunlara ayak uydurmak. Ronaldo'yu takip ediyorum, onun oynamış olduğu mevkilerdeki hareketliliği ve kalitesi önemli ve beni heyecanlandıran bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.

"Süper Lig fiziksel güce dayanıyor"

Süper Lig'i fiziksel güce dayalı bir lig olarak tanımlayan Mame Thiam, "Ligimiz gerçekten fiziksel güce dayanan bir lig. Çok fazla temas var. Bu aynı şekilde iyi bir ritim oluşturuyor. Bu tip maçlarda oynamak ve kazanmak kolay değil. Her takım birbirini yenebiliyor. Biz kendi açımızdan bakacak olursak her zaman hazır olmak zorunda ve elimizden gelen her şeyi sergilemeyiz" dedi.

Mame Thiam: 'Maksimumu ortaya koyacağım'

Kaynak: İHA

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