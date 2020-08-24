HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Mame Thiam: "Maksimumu ortaya koyacağım"

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mame Thiam, sarı-lacivertliler için maksimum performansı ortaya koyacağını ifade etti.

Mame Thiam:
24.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:51

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mame Thiam, sarı-lacivertliler için maksimum performansı ortaya koyacağını ifade etti. Thiam, ayrıca Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yu da sürekli takip ettiğini belirtti.

Düzce'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de yeni transferlerden Mame Thiam, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarı-lacivertlilere geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Thiam, "Yeni geldim ve önemli bir kamp içindeyiz. Birbirimizi tanımak adına buradaki kamp ortamı ve antrenmanlar çok önemli. Umuyorum ki en iyi şekilde hazırlanıp ligde artılarını görürüz. Buraya gelmeden önce Sow ile konuştum ve bana başarılar diledi, dua ettiğini söyledi. Ben de burada iyi işler çıkartmak istiyorum, onlar gibi takımıma katkıda bulunmak istiyorum. Burada olduğum sürece maksimumu sergileyeceğim. Burada en büyük hedefim takıma yardımcı olmak" dedi.

"Her pozisyonda oynamaya hazırım"

Takımın antrenman performansı ve oynamak istediği mevkii hakkında konuşan Mame Thiam, "Bence takımın ortaya koymuş olduğu performans önemli. Sol açık ve sağ açık oynadım. Önemli olan hocanın bana nerede ihtiyacı olduğu. Hocamın istemiş olduğu pozisyonda oynamaya her zaman hazırım. Hocamızla bununla ilgili konuşmamız olmadı. Solda olsun, forvet olsun oynadığımı iyi biliyor. Zamanı geldiğinde oturup konuşacağız. Şu an itibariyle hazırlık sürecindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin teklifini duyunca çok mutlu oldum"

Fenerbahçe'ye geliş sürecini de anlatan 27 yaşındaki futbolcu, "Burada mutlu olduğumu hissediyorum. Fenerbahçe'nin istediğini duyunca çok mutlu oldum. Hazırlık maçı oynadık. O maç içerisinde takım arkadaşlarıma tanıma fırsatı buldum. Allah daha iyi biliyor, ileride neler olacağını. Ben hazırım. Biraz öncede söylemiş olduğum gibi kanat forvet oynamaya hazırım. Hocanın kararı çok önemli bu konuda. Önemli olan o pozisyonlarda en iyiyi sergileyecek olmam" şeklinde konuştu.

"Maksimumu ortaya koyacağım"

Takımı için her zaman en üst seviyede mücadele edeceğini sözlerine ekleyen Thiam, şöyle devam etti:

"Ben dinime bağlı bir insanım. Maçtan önce yaptığım bir uğur yok. Daha çok dua ediyorum takımın galibiyeti adına. Şu anda buradayım. Ben kendi yoluma bakıyorum. Bu anlamda oynadığım her maçta da maksimumu ortaya koyacağım."

"Fenerbahçe her zaman büyük bir takımdır"

Daha önce oynadığı takımlar ile ilgili görüşlerini aktaran Senegalli futbolcu, "Gençken önemli takımlarda oynadım. Büyük takımlara geçme periyodum çok hızlı oldu ama çok fazla şey öğrendim. Ben her zaman şu ana bakan bir insanım. Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Hedefim şu an yapabileceklerime odaklanıp ona göre sonrasında geleceği görmek olacak. Fenerbahçe her zaman büyük bir takımdır. Bizim her zaman şansımız var. Fenerbahçe'nin büyük bir kapasitesi de var. Biz de bu kapasiteyi ortaya koyup taraftarı mutlu etmek istiyoruz. Benim için önemli olan sahada oyuncuların ne yapması gerektiği. Yöneticilerimiz, başkanımız ve hocamız bu konudaki yorumları daha önemli olacaktır. Ben tabii ki de saha içerisinde yapacağım performansıma konsantre olacağım. Hem ben ve gelecek oyuncular Fenerbahçe'nin hedefi için çalışacağız" diye konuştu.

"Ronaldo beni heyecanlandıran bir oyuncu"

Diziliş formasyonları ve örnek aldığı futbolcuları da açıklayan Thiam, "Diziliş olarak çok fazla pozisyonda oynadım. 4-3-3 ve 4-3-2-1 gibi. Bu tip sistemlerde oynadım. Ama önemli olan bunlara ayak uydurmak. Ronaldo'yu takip ediyorum, onun oynamış olduğu mevkilerdeki hareketliliği ve kalitesi önemli ve beni heyecanlandıran bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.

"Süper Lig fiziksel güce dayanıyor"

Süper Lig'i fiziksel güce dayalı bir lig olarak tanımlayan Mame Thiam, "Ligimiz gerçekten fiziksel güce dayanan bir lig. Çok fazla temas var. Bu aynı şekilde iyi bir ritim oluşturuyor. Bu tip maçlarda oynamak ve kazanmak kolay değil. Her takım birbirini yenebiliyor. Biz kendi açımızdan bakacak olursak her zaman hazır olmak zorunda ve elimizden gelen her şeyi sergilemeyiz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı Ekonomi
Gaziantep'te alıcılara kızan üretici tonlarca biberi tarlada bıraktı
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum 3. Sayfa
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada 3. Sayfa
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı Ekonomi
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Ekonomi
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı Ekonomi
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı
Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar
Düğünde 'pes' dedirten görüntü kamerada! Mayo giydirdikleri damadı kamyonet kasasında yıkadılar
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tutan İmamoğlu'ndan şimdi de televizyon hamlesi geldi
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada
Erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Linç anları kamerada
Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını
Aksaray'da sünnet düğününe ruhsatsız silah baskını
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Davulcu, düğünde sandalye ile güreşti
Davulcu, düğünde sandalye ile güreşti
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Oto aksesuarcısı bu sefer de koltuktan motosiklet yaptı
Oto aksesuarcısı bu sefer de koltuktan motosiklet yaptı
Sel felaketinde dere yatağına düşen inek böyle kurtarıldı
Sel felaketinde dere yatağına düşen inek böyle kurtarıldı
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ozan Güven Demet Akalın Merve Boluğur Demet Özdemir
Spor Fuat Çapa Jose Sosa Erol Bulut Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel İzmir Adana Bursa
Şu an buradasınız: Mame Thiam: "Maksimumu ortaya koyacağım" - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 14:52:38. #1.15#
title