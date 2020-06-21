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Mame Thiam Fenerbahçe'yi de boş geçmedi

Geçen hafta kaydettiği 2 gol ile Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren Mame Thiam, 28. haftada oynanan Fenerbahçe maçında takımının ilk golünü attı.

Mame Thiam Fenerbahçe'yi de boş geçmedi
21.06.2020 20:46 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:12

Geçen hafta kaydettiği 2 gol ile Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren Mame Thiam, 28. haftada oynanan Fenerbahçe maçında takımının ilk golünü attı. Başarılı oyuncu gol sayısını da 10'a çıkarmış oldu.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertli takım karşısında 3 puanı hanesine yazdıran Kasımpaşa'da mücadelenin gol perdesini Mame Thiam açtı. Son 2 haftada performansı ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken başarılı golcü, sarı-lacivertlilerle oynanan müsabakanın 55. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, gol sayısını 10'a çıkarmış oldu. 27. haftada Malatya deplasmanında 2 gol atarak takımını sırtlayan Mame Thiam, ligde son 2 haftada 3 gol ile katkı sağlamış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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