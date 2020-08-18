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Mame Thiam, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Kasımpaşa'da forma giyen Senegalli golcü futbolcu Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Mame Thiam, Fenerbahçe'de
18.08.2020 10:14 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:06

Fenerbahçe, Kasımpaşa'da forma giyen Senegalli golcü futbolcu Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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