Mame Thiam, Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Kasımpaşa'da forma giyen Senegalli golcü futbolcu Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'da forma giyen Senegalli golcü futbolcu Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA