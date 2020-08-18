Mame Thiam'dan Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza
Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mame Thiam'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
18.08.2020 10:12 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:06
Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mame Thiam'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz."
- İstanbul
Kaynak: DHA