Mame Thiam'dan Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mame Thiam'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mame Thiam'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz."

- İstanbul

Kaynak: DHA