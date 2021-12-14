Mame Baba Thiam gollerine devam ediyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mame Baba Thiam gollerine devam ediyor

Mame Baba Thiam gollerine devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, Antalyaspor maçından sonra Beşiktaş ağlarına 2 gol attı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Yukatel Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, Antalyaspor maçından sonra Beşiktaş ağlarına 2 gol attı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor deplasmanda Beşiktaş'a 4-2 kaybettiği maçta Mame Baba Thiam 2 gol attı. Ligde geride kalan 16 maç sonunda 19 puanda kalan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu. Geride kalan 16 lig maçının 13'ünde forma giyen Senegalli oyuncu 8 gol kaydetti. Mame Thiam, ligin 15. haftasında Kayseri'de oynanan Antalyaspor maçında 2 gol attıktan sonra ligin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a da 2 gol attı.

Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Mame Baba Thiam, oynadığı Başakşehir, Galatasaray (2), Karagümrük (1), Antalyaspor (2) ve Beşiktaş (2) maçlarında goller atarak takımına önemli katkıda bulundu. - KAYSERİ

Mame Baba Thiam gollerine devam ediyor

Önder Karaveli, Kayseri zaferiyle gönülleri fethetti! Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan yönetime çağrı yaptı

Önder Karaveli, Kayseri zaferiyle gönülleri fethetti! Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan yönetime çağrı yaptı

 Kara Kartal'ı kabustan Batshuayi uyandırdı! Beşiktaş galibiyet hasretine Kayserispor karşısında son verdi

Kara Kartal'ı kabustan Batshuayi uyandırdı! Beşiktaş galibiyet hasretine Kayserispor karşısında son verdi

 Beşiktaş tribünlerinde alkış tufanı koparan an! Genç futbolcu Serdar Saatçı'dan derslik hareket

Beşiktaş tribünlerinde alkış tufanı koparan an! Genç futbolcu Serdar Saatçı'dan derslik hareket

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title