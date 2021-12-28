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Mame Baba Thiam 9.golünü attı

Mame Baba Thiam 9.golünü attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, ligdeki 9. golünü kaydetti.

Yukatel Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, ligdeki 9. golünü kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendiği maçta Mame Baba Thiam 1 gol attı. Ligde geride kalan 19 maç sonunda 24 puanda kalan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu.

Geride kalan 19 lig maçının 16'sinde forma giyen Senegalli oyuncu 9 gol atarken 4 asist yaptı. Takımın en golcü oyuncusu olan Mame Baba Thiam, Sivasspor maçının 88.dakikasında yerini Emre Demir'e bıraktı. - KAYSERİ

Mame Baba Thiam 9.golünü attı

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