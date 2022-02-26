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Mame Baba Thiam 10. golünü attı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mame Baba Thiam 10. golünü attı

Yukatel Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, ligdeki 10. golünü kaydetti.

Yukatel Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, ligdeki 10. golünü kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 yenildiği maçta Mame Baba Thiam 1 gol attı. Ligde geride kalan 27 maç sonunda 38 puanda kalan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu.

Geride kalan 27 lig maçının 19'unda forma giyen Senegalli oyuncu 10 gol atarken 3 asist yaptı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Kayserispor, Baba, Spor, Haberler

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