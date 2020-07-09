Mamamatikler sokaklardaki canlara destek olmaya devam ediyor
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Mamamatikler sokaklardaki canlara destek olmaya devam ediyor

Bergama Belediyesi tarafından sokaklardaki minik dostları unutmamak için ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen mamamatikler sokaklardaki minik canların mama ihtiyacını karşılamaya başladı.

Mamamatikler sokaklardaki canlara destek olmaya devam ediyor
09.07.2020 12:28 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:35

Uygulama kapsamında cihaza atılan pet şişeler can dostlara mama olarak geri dönüyor. Mamamatik üniteleri ilk etapta en hareketli iki noktaya Kültür Merkezi ve Bayraklı Parka yerleştirildi. Sokak hayvanlarının da rahat ve huzuru için gerekli tüm çalışmaları hayata geçiren Bergama Belediyesi 15 Mayıs 2020 tarihinden bu yana mamamatikler sayesinde bin 556 atık pet şişe ile sokaklardaki can dostlarını besledi.

Mamamatikleri dezenfekte edip dolduran ekipler günlük rutin kontrollerle cihazların eksikliklerini gideriyorlar. Özellikle son günlerde yaşanan olumsuz sıcak havalarda mamamatikler minik dostlarımız için ayrı bir önem taşıyor.

BAŞKAN KOŞTU; "MAMAMATİKLER HEM CAN DOSTLARA HEM SIFIR ATIĞA HİZMET EDİYOR"

Mamamatiklerin konduğu Kültür Merkezi ve Bayraklı Park civarında minik dostlara yardım edebilmenin tatlı bir telaş oluşturduğunu ifaden eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu " Sokak hayvanlarının daha uygun koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri için esnaflarımız ve vatandaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Mamamatikleri ilk etapta en aktif kullanılan alanlara yerleştirdik.Plastik şişe atıklarımızı olabildiğince bu noktalara atarak sokaklardaki minik dostlarımıza can olmaya, hem de ilçemizi plastik atığından kurtarmaya hep birlikte devam edelim" dedi.

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Kaynak: Bültenler

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