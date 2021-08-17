Mamaklı minikler turnuvada boy gösteriyor
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Mamaklı minikler turnuvada boy gösteriyor

Mamaklı minikler turnuvada boy gösteriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mamak Belediyesi tarafından organize edilen basketbol turnuvasında heyecan devam ediyor.

Mamak Belediyesi tarafından organize edilen basketbol turnuvasında heyecan devam ediyor. Belediyenin yaz okullarında eğitim alan öğrencilerin hünerlerini sergilemesi adına gerçekleşen turnuvaya minikler, küçükler, ve yıldızlar kategorisinde 18 takımdan 270 sporcu katıldı.

Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi, Hidayet Türkoğlu Spor Salonu ve Türközü Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvanın grup maçları 16-17-18 Ağustos tarihlerinde tamamlanacak. Nefes kesen mücadelelere sahne olacak turnuvanın final maçı ise 20 Ağustos'ta gerçekleşecek.

"Birçok tesisi hayata geçirdik"

İlçede gençleri, kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra sporun birçok dalıyla da buluşturduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sportif yatırımlarda ilçemizde bugüne kadar birçok tesisi hayata geçirdik. Gençlerimiz de bu tesislerde hem enerjilerini en doğru şekilde harcıyor hem de topluma ve ailesine faydalı birer birey olarak yetişiyor. Böylece ailelerin de gözü arkada kalmıyor" dedi. - ANKARA

Mamaklı minikler turnuvada boy gösteriyor
Mamaklı minikler turnuvada boy gösteriyor
Mamaklı minikler turnuvada boy gösteriyor
Mamaklı minikler turnuvada boy gösteriyor
Mamaklı minikler turnuvada boy gösteriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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