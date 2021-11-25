Mamaklı minik öğrencilerden öğretmenlerine sürpriz

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri'nin minik öğrencileri, pano süslemeleri, el işi uygulamaları ve seslendirdikleri şarkılarla öğretmenlerine unutulmaz bir gün yaşattı.

Mamak Belediyesi Aile Merkezleri'nin minik öğrencileri, öğretmenler gününde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Öğretmenleri için hummalı bir çalışma gerçekleştiren minikler, pano süslemeleri, el işi uygulamaları ile her şeyi kendileri hazırlayan minikler, "Öğretmenim canım benim" şarkısını öğretmenlerine söyleyerek onlara duygu dolu anlar yaşattı.

Öğretmenlerin emeğini, değerini anlatmaya bir gün yetmeyeceğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Geçmişimizden bugüne tüm dünyanın örnek aldığı alimleri de yetiştiren nasıl ki öğretmenlerimiz ise bugün de çağa uygun bir biçimde çocuklarımızı yetiştireceklerine inancım tam. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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