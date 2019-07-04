Mamaklı kadınlardan yıl sonu sergisi

ANKARA - Mamak Belediyesi, Aile Merkezleri'nde kursiyerlerin hazırlamış olduğu ürünler "El Emeği Göz Nuru Yıl Sonu Sergisi'nde sergilendi.

Mamaklı kadınların, Mamak Belediyesi Aile Merkezleri'nde düzenlenen kurslarda yaptıkları ürünler Cernmodern'de sergilendi. Düzenlenen sergiye Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Hak - İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Benin, Nijerya, Güney Sudan ve Gabon büyükelçilerinin eşleri katıldı.

Aile Merkezleri'nde verilen kurslara her yaştan ve meslekten Mamaklı kadınları yoğun ilgisinin olduğunu söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Aile Merkezleri'mizde her yaş ve meslekten Mamaklı hanım kardeşimizin ilgi ve talepleri doğrultusunda, yeteneklerini keşfedip geliştirebilecekleri kurslar verildi. Merkezlerde ayrıca, çeşitli spor imkanlarının yanı sıra, yeni dostlukların oluşturulduğu sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunma olanağı da sunduk" şeklinde konuştu.

"Çocuklar Eğlenirken Öğrenme İmkanı Buluyor"

Aile Merkezleri'nde çocuklar için oyun odalarının ve eğitmenlerin olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Köse, Aile merkezlerimizde anneleri eğitim görürken çocuklar da onlar için kurduğumuz oyun odalarında eğitmenler eşliğinde oynayarak öğrenme imkanı buluyor"diye konuştu.

Kaynak: İHA