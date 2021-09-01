Mamaklı izciler Bolu yolcusu
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Mamaklı izciler Bolu yolcusu

Mamaklı izciler Bolu yolcusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mamak Belediyesi ve Türkiye İzcilik Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen izcilik kampının ilk kafilesi yola çıktı.

Mamak Belediyesi ve Türkiye İzcilik Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen izcilik kampının ilk kafilesi yola çıktı.

Mamak Belediyesi, Türkiye İzcilik Federasyonu ile birlikte Mamaklı gençlerin hem dostluk bağlarını güçlendirecekleri hem de doğayı yakından tanıma imkanı bulacağı izcilik kampının ilk kafilesi Bolu'ya gönderdi. 11-15 yaş arası 30 kişilik kız öğrenciden oluşan ilk kafile, 2 gece 3 gündüz konaklayacakları Bolu kampında temel kamp eğitimlerinin yanı sıra birçok etkinlik gerçekleştirecek.

Doğa bilincini yayacaklar

Gençlerin doğa ile iç içe keyifli vakit geçirmeleri için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Günümüzde çocuklarımız dijital dünyada oldukça vakit geçiyor. Onları bir nebze olsun o dünyada ayırarak doğanın güzellikleriyle buluşturmak istedik. Bugün de ilk kafilemizi uğurladık. Kamptaki eğitimleri başarı ile tamamlayacaklarını ve oradaki tecrübelerini arkadaşlarına anlatarak doğa bilinicini çevrelerine yayacaklarına yürekten inanıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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