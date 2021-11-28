Mamaklı genç dartçılar son 16'da

ANKARA (İHA) - Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Dart Takımı, Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası'nda son 16 turuna yükseldi.

Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Dart Takımı, Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası'nda son 16 turuna yükseldi. E Grubu'ndaki Ankara Dart Kulübü ile İdareci ve Bürokratlar Spor Kulübü'nü geride bırakmayı başaran genç sporcuların şimdiki hedefi ise şampiyonluk.

"Sporun birçok dalında varız"

Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün her geçen gün büyümeye devam ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sporun birçok dalında yer alan bir kulübümüz var. Voleybol, basket, futbol, yüzme, basketbol gibi takım sporlarının yanı sıra bireysel dallarda da yer alıyoruz. Dart da kulübümüzün aktif olduğu branşlardan biri. Şampiyonalarda sporcularımızın hem kulübümüz, hem belediyemiz hem de Mamak'ın adını başarıyla duyuracağına inanıyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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