Mamak Zabıtasıdan kademeli normalleşme denetimi
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Mamak Zabıtasıdan kademeli normalleşme denetimi

20.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:16
Mamak Zabıtasıdan kademeli normalleşme denetimi

Mamak Belediyesi zabıta ekipleri, marketler, pazarlar, kafe ve restoranlarda denetimlerde bulundu.

Mamak Belediyesi zabıta ekipleri, marketler, pazarlar, kafe ve restoranlarda denetimlerde bulundu. Çalışma saatleri ve müşteri kapasiteleri konusunda bilgilendirme ve denetim gerçekleştiren ekipler tarafından, iş yerlerinin açılış ve kapanış saatleri ile müşteri kotası ve HES kodu uygulaması zorunluluğu esnaflara detaylı bir şekilde anlatıldı.

"Vatandaşlarımızın kurallara uymalarını önemli rica ediyoruz"

Kuralların uygulanması için gerekli denetimleri ara vermeden devam ettireceklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında, esnafımızı uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirerek denetim gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızdan temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz. Belediyemiz Mamak halkının sağlığı için gerekli tüm çalışmaları titizlikle yerine getirmeye devam edecektir" dedi. - ANKARA

Mamak Zabıtasıdan kademeli normalleşme denetimi
Mamak Zabıtasıdan kademeli normalleşme denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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