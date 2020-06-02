Mamak zabıtası hizmet vermeye başlayan işletmeleri denetledi Ankara'nın Mamak ilçesinde zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını normalleşme sürecinde 1 Haziran'da açılan işletmelerde denetimlerde bulundu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını normalleşme sürecinde 1 Haziran'da açılan işletmelerde denetimlerde bulundu.

Kafe, restoran ve kahvehanelerde denetimlerini gerçekleştiren ve işletme sahiplerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgi veren ekipler, tek kullanımlık ürünleri, hijyenik şartları ve masalar arasında 1,5 metre açıklığı kontrol etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı açıklamada, "Yeni açılan iş yerlerimizin dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bunu yanı sıra işletmecilerimizin, vatandaşlarımızın sağlığını koruyucu önlemler alması konusunda gerekli denetim ve uyarılarda bulunarak, olası bir olumsuzluğun da önüne geçmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA