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Mamak turnuvalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mamak turnuvalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor

Mamak Belediyesi, Yozgatlı Dernekler Federasyonu'nun Arslan Taşkın ve İsmail Altunok anısına düzenlediği futbol turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Mamak Belediyesi, Yozgatlı Dernekler Federasyonu'nun Arslan Taşkın ve İsmail Altunok anısına düzenlediği futbol turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Mamak Şehir Stadı'nda düzenlenen turnuvaya Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda sporcu katıldı. Sporun birleştirici gücünün, kardeşliğinin ve hoşgörüsünün Mamak'ta yaşatıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Yozgatlı hemşehrilerimizi tesislerimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Turnuvaya katılan tüm takım ve sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA

Mamak turnuvalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor

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