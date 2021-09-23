Zühre Nene'ye yardım eli Mamak'tan - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zühre Nene'ye yardım eli Mamak'tan

Habermetre - Haberler | Toplum
Zühre Nene'ye yardım eli Mamak'tan

Su giderinin tıkanması üzerine çaresiz kalan 55 yaşındaki engelli Zühre Kılıç'ın yardımına Mamak Belediyesi koştu.

Su giderinin tıkanması üzerine çaresiz kalan 55 yaşındaki engelli Zühre Kılıç'ın yardımına Mamak Belediyesi koştu.

Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne gelen ihbarla hemen işe koyulan ekipler sorunun olduğu Başak Mahallesi'ndeki keşiflerini gerçekleştirerek, onarım işleri çok kısa sürede tamamladı.

Sağlıklı toplum, engellilerine sahip çıkan toplumdur Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ilçe genelinde birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Vatandaşlarımızın yardımına koşmak bizim görevimizdir. Engelli vatandaşlarımızın önüne set çekerek değil onlara destek olarak, yardım ederek hayata tutunmalarını sağlamalıyız. Bu nedenle etrafımızda bulunan engelli vatandaşlarımıza yönelik çok daha bilinçli ve duyarlı olmamız gerekiyor. Biliyoruz ki, sağlıklı toplum, engellilerine sahip çıkan toplumdur" dedi.

Zühre Nene'ye yardım eli Mamak'tan

Zühre Nene'ye yardım eli Mamak'tan

Zühre Nene'ye yardım eli Mamak'tan

Zühre Nene'ye yardım eli Mamak'tan

Zühre Nene'ye yardım eli Mamak'tan

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mehmet Muş Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Muslera Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Adil Karaismailoğlu Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Zühre Nene'ye yardım eli Mamak'tan - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 10:21:18. #1.11#