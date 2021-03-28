Mamak'tan pota altına 2.14'lük dev
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Mamak'tan pota altına 2.14'lük dev

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mamak'tan pota altına 2.14'lük dev

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı pota altına takviye yaptı.

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Mamak Belediyesi Basketbol Takımı pota altına takviye yaptı. Ankara temsilcisi, Predrag Samarciski'yi renklerine bağladı.

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, 1986 doğumlu, 2.14 m boyundaki Predrag Samarciski kadrosuna kattı. Bugüne kadar Partizan ve FMP Zeleznik takımlarının yanı sıra Türkiye Basketbol Ligi'nde birçok takımda ter döken Samarciski, 2010-2011 sezonunda Beko All Star'a seçilme başarısı da göstermişti.

"Kendimi ailenin bir parçası gibi hissetmeye başladım"

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nın bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Samarciski, "Çünkü kısa süredir buradayım ama şimdiden kendimi ailenin bir parçası gibi hissetmeye başladım. Bu harika bir his. Bu birlikteliğin bizi sezon sonunda bir üstle ligde çıkaracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mamak'tan pota altına 2.14'lük dev
Mamak'tan pota altına 2.14'lük dev
Mamak'tan pota altına 2.14'lük dev

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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