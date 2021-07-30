Mamak'tan Manavgat'a destek

Ankara Mamak Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınında yangın mağdurlarına destek olmak amacıyla harekete geçti.

Ankara Mamak Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınında yangın mağdurlarına destek olmak amacıyla harekete geçti. Mamak Belediyesi'ne ait ikram araçları Manavgat'a doğru yola çıktı.

Mamak Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınında yangın mağdurlarına destek olmak amacıyla harekete geçti. Mamak Belediyesi'ne ait ikram araçları Manavgat'a doğru yola çıktı. Vatandaşların yemek ihtiyacını karşılamak için Mamak Belediyesi'nin yönlendirdiği Mobil Mutfak aracı vatandaşlara yemek dağıtımı yapacak.

Gün dayanışma günü

Tüm Türkiye'nin tek yürek olarak yaraların hep birlikte sarılacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşları da duyarlı olmaya davet ederek, özellikle bugünlerde vatandaşları ormanlık alanlarda ateş yakmamasını istedi. Köse, "Antalya ilimize bağlı Manavgat ilçesiyle başlayan daha sonra Akseki ile devam eden ve ülkemizin güney bölgesinde yerleşim yerlerini tehdit eden yangın hepimizi derinden üzdü. Yangının bir an önce kontrol altına alınması için devletimiz imkanlarını seferber ederken, Mamak Belediyesi olarak bizler de ikram araçlarımızla destek sağlıyoruz. Yangından etkilenen diğer illerimize de desteğe hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Orman yangınlarıyla geleceğimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız var, Allah'tan rahmet diliyorum. Yangın nedeniyle çok sayıdan yaban hayvanı da maalesef yanarak hayatını kaybetti. Daha fazla acı yaşamamız için herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı