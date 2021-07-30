Mamak'tan Manavgat'a destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mamak'tan Manavgat'a destek

Mamak'tan Manavgat'a destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ankara Mamak Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınında yangın mağdurlarına destek olmak amacıyla harekete geçti.

Ankara Mamak Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınında yangın mağdurlarına destek olmak amacıyla harekete geçti. Mamak Belediyesi'ne ait ikram araçları Manavgat'a doğru yola çıktı.

Mamak Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınında yangın mağdurlarına destek olmak amacıyla harekete geçti. Mamak Belediyesi'ne ait ikram araçları Manavgat'a doğru yola çıktı. Vatandaşların yemek ihtiyacını karşılamak için Mamak Belediyesi'nin yönlendirdiği Mobil Mutfak aracı vatandaşlara yemek dağıtımı yapacak.

Gün dayanışma günü

Tüm Türkiye'nin tek yürek olarak yaraların hep birlikte sarılacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşları da duyarlı olmaya davet ederek, özellikle bugünlerde vatandaşları ormanlık alanlarda ateş yakmamasını istedi. Köse, "Antalya ilimize bağlı Manavgat ilçesiyle başlayan daha sonra Akseki ile devam eden ve ülkemizin güney bölgesinde yerleşim yerlerini tehdit eden yangın hepimizi derinden üzdü. Yangının bir an önce kontrol altına alınması için devletimiz imkanlarını seferber ederken, Mamak Belediyesi olarak bizler de ikram araçlarımızla destek sağlıyoruz. Yangından etkilenen diğer illerimize de desteğe hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Orman yangınlarıyla geleceğimiz, ciğerlerimiz yanıyor. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız var, Allah'tan rahmet diliyorum. Yangın nedeniyle çok sayıdan yaban hayvanı da maalesef yanarak hayatını kaybetti. Daha fazla acı yaşamamız için herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum" diye konuştu. - ANKARA

Mamak'tan Manavgat'a destek
Mamak'tan Manavgat'a destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Yıldız Tilbe Sevda Erginci
Spor Ali Koç Aytaç Kara Fatih Terim Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mamak'tan Manavgat'a destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 12:54:45. #1.15#

title