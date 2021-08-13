Mamak'tan kardeş belediye Bozkurt'a yardım eli

Mamak Belediyesi, kardeş belediyesi olan Bozkurt Belediyesine yaşadığı sel felaketinin ardından hem bölgedeki çalışmalar hem de afetzedeler için arama kurtarma timi ve çeşitli yardım araçları gönderdi.

Mamak Belediyesi, kardeş belediyesi olan Bozkurt Belediyesine yaşadığı sel felaketinin ardından hem bölgedeki çalışmalar hem de afetzedeler için arama kurtarma timi ve çeşitli yardım araçları gönderdi.

Mamak Belediyesi, kardeş belediyesi olan Bozkurt Belediyesine yaşadığı sel felaketinin ardından hem bölgedeki çalışmalar hem de afetzedeler için 13 kişiden oluşan Mamak Arama Kurtarma Timi, 4 x 4 Ranger araç, 1 adet sprinter minibüs, 1 adet çorba ikram aracı, 1 adet mobil yemek aracı, 1 adet kepçe, 1 adet tır, 1 adet operatör, 2 tır şoförü ve 4 ikram araçları personelini afetin yaralarını sarmak için seferber etti.

Mamak Belediyesi tarafından bölgede mağdur olan vatandaşlar için hazırlanan bebek bezi, bebek maması, gıda kolisi, su, giysi, ayakkabı gibi pek çok yardım da bugün bölgeye doğru yola çıkacak.

Kastamonulu vatandaşlarımızı yanındayız

Elazığ'da, İzmir'de ve son olarak Antalya'da yaşanan felaketlerde nasıl ki vatandaşlarımızın yanında olduysak, bugün de Kastamonulu vatandaşlarımızı yanındayız diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Ekiplerimiz bölgeye ulaşır ulaşmaz çalışmalara başladı. Büyük bir hassasiyetle ile bütün canlılara ulaşmaya çalışıyorlar. Ekiplerimize kolaylıklar, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetlerden korusun inşallah" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı