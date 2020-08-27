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Mamak'tan gövde gösterisi

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde geçtiğimiz sezonu başarılı bir şekilde tamamlayarak play-Off'lara kalan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu için yaptığı transferlerle lige damga vurdu.

Mamak'tan gövde gösterisi
27.08.2020 10:11 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:14

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde geçtiğimiz sezonu başarılı bir şekilde tamamlayarak play-Off'lara kalan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu için yaptığı transferlerle lige damga vurdu.

Potaya yaptığı 12 takviye ile kadrosunu yenileyen Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. 2020-2021 sezonu için etkili ve güçlü bir kadro kurduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Takımımızın hedeflenen başarıya ulaşması adına yetenekli ve tecrübeli oyuncuları daha kadromuza kattık. İnanıyoruz ki sporcularımız bu sezon başarılı ve centilmence maçlar ortaya koyarak takıma büyük katkı sunacaklar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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