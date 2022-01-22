Mamak Belediyesinden yarıyıl tatilinde gençlere ücretsiz kayak kursu

ELMADAĞ, ANKARA (AA) - Mamak Belediyesi'nin organizasyonuyla gençlere yarıyıl tatilinde ücretsiz kayak kursu verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kayak eğitimi, 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında Elmadağ Kayak Merkezi'nde yapılacak.

Uzman antrenörler tarafından pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 10.00–13.00 saatleri arasında verilecek eğitime, 10-15 yaş grubundaki gençler katılabilecek.

Eğitime katılmak isteyen gençler, "https://maya.mamak.bel.tr" adresinden başvuru yapabilecek, kayıt için veli muvafakat belgesi istenecek.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye olarak 7'den 70'e birçok spor dalında ücretsiz kurs düzenlediklerini belirterek, "Karnelerini alan çocuklarımızın yarıyıl tatillerini evde geçirmemeleri için onlara güzel Ankara'mızın kış turizminde uğrak noktası olan Elmadağ Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi veriyoruz. Spora ve sporcuya verdiğimiz destekle her çocuğumuz en az bir spor dalıyla ilgilensin istiyoruz." ifadelerini kullandı.