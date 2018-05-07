Mamak'taki Sel Felaketinden Yeni Görüntüler! Ölümden Kıl Payı Kurtuluş Kamerada

##Başkent'te cumartesi öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Mamak Boğaziçi'nde meydana gelen sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

ÇOK SAYIDA OTOMOBİLİ SÜRÜKLEDİ

Ankara'da aniden bastıran sağanak yağış, Mamak'ta sele neden oldu. Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde etkili olan sel, çok sayıda otomobili önüne kattı.

SÜRÜKLENEN ARABANIN ÜZERİNE ÇIKARAK KURTULDU

Araçların sürüklenme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kişinin sürüklenen arabanın üzerine çıkarak selden kurtulma anı görüntüye yansıdı.

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