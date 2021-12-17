Mamak'taki Çocuk ve Gençlik Meclisi'nde seçim heyecanı yaşandı - Haberler
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Mamak'taki Çocuk ve Gençlik Meclisi'nde seçim heyecanı yaşandı

Mamak'taki Çocuk ve Gençlik Meclisi'nde seçim heyecanı yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Mamak Belediyesine ait Çocuk ve Gençlik Meclisi'nde seçim heyecanı yaşandı.

Mamak Belediyesine ait Çocuk ve Gençlik Meclisi'nde seçim heyecanı yaşandı. Oy toplama sürecinde adayların birbirinden renkli görüntüleri ve tatlı rekabetleri renkli görüntülere sahne oldu.

Mamak Belediyesi, şehirlerin geleceği çocuklara, kent yönetiminde karar alma ve söz mekanizmalarına katılmalarını, temsil yeteneklerinin geliştirilmesi ve demokrasi kültürünün erken yaşlardan itibaren kazandırılması amacıyla açtığı Çocuk ve Gençlik Meclisi'nde seçim heyecanı yaşandı. Oy toplama sürecinde adayların birbirinden renkli görüntüleri ve tatlı rekabetleri renkli görüntülere sahne oldu. Mecliste başkanlık görevlerine gelenin ve üyelerin büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sizlerden komisyonlarda aktif çalışmanızı, yönetim sürecine katılmanızı, önerilerinizi bizlere ulaştırmanızı bekliyoruz. Nasıl bir kent istediğinize, nasıl bir kentte yaşamak istediğinize ilişkin projeler üretmenizi, görüş, düşünce ve önerilerinizi bizlere aktarmanız bu açıdan çok önemli. Bu süreçte sevgi, barış ve dostluğu asla unutmayın. Katılımcı demokrasinin en iyi örneklerini sergileyeceğinize yürekten inanıyorum" dedi - ANKARA

Mamak'taki Çocuk ve Gençlik Meclisi'nde seçim heyecanı yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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