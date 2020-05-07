Mamak'taki berber ve kuaförlerde dezenfekte işlemi başladı

Mamak Belediyesi, 11 Mayıs'ta açılacak berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etmeye başladı.

Mamak Belediyesi, 11 Mayıs'ta açılacak berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte etmeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan 400 berber, 250 kuaför ve güzellik merkezinde yapılan dezenfekte işleminin yanı sıra maske dağıtımıda gerçekleştiriliyor.

- "Esnaf dostu bir belediyeyiz "

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Murat Köse, koronavirüs salgınıya mücadele kapsamında ilçe genelinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Berberler ve Kuaförler Odası ile iş birliği içerisinde dezenfekte işlemini gerçekleştirdiklerini aktaran Köse, "Beklediğimiz güzel günlere tedbiri elden bırakmadan yaklaşıyoruz. Esnaf dostu bir belediyeyiz ve bu zor günlerde esnafımızın yanında olduğumuzu gösterdik. İnşallah bu zor günleri dayanışma içerisinde atlatacağız." dedi.

Kaynak: AA