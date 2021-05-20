Mamak'ta yürekler 19 Mayıs için birleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mamak'ta yürekler 19 Mayıs için birleşti

Mamak'ta yürekler 19 Mayıs için birleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü Mamak'ta coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü Mamak'ta coşkuyla kutlandı.

Mamak Belediyesi, Mamak genelinde günün erken vakitlerinden akşamın ilerleyen saatlerine varana kadar bayram coşkusunu vatandaşlara yaşatmak için etkinlikler düzenledi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mamak'ta da saatler 19.19'u gösterdiğinde Mamaklılar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Etkinlik kapsamında Mamak Belediyesi tarafından Boğaziçi Mahallesi'nde vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı. Belediyeye ait sesli anons araçlarından yükselen İstiklal Marşı'na vatandaşlar hep birlikte eşlik etti.

"Ülkemizin geleceği için gençlerimize güveniyoruz" diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gönül isterdi ki daha kalabalık olalım, daha büyük etkinlikler yapalım ama sizlerin sağlığını düşündüğümüz için kontrollü bir şekilde bayram kutlaması yapıyoruz. Önümüzdeki sene bayramı daha coşkulu, Mamaklı hemşehrilerime yakışır bir şekilde kutlayacağız. Gençlerimizle birlikte Türkiye'mizin çağın gereklerine uygun bir şekilde her alanda kalkınmış bir ülke olması için gece gündüz durmadan yorulmadan çalışıyor ve çalışmaya da devam edeceğiz. Ülkemizin bağımsızlığını gençlerimizle birlikte muhafaza edeceğiz. Bizlere bu güzel vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ezelden hür yaşamış bir milletin ebediyen hür yaşayabilmesi için canını feda etmiş bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - ANKARA

Mamak'ta yürekler 19 Mayıs için birleşti
Mamak'ta yürekler 19 Mayıs için birleşti
Mamak'ta yürekler 19 Mayıs için birleşti
Mamak'ta yürekler 19 Mayıs için birleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kocaeli'de fabrika temel atma töreninde konuştu: (1)
Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kocaeli'de fabrika temel atma töreninde konuştu: (1)
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sergey Lavrov Lale Karabıyık Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Hande Erçel Ceyda Düvenci Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mamak'ta yürekler 19 Mayıs için birleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 12:28:53. #1.16#

title