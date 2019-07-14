Mamak'ta yaz konserleri
Ankara'nın Mamak ilçesinde, yaz konseri düzenlendi.
Ankara'nın Mamak ilçesinde, yaz konseri düzenlendi.
Mamak Belediyesi tarafından Saimekadın Amfi Tiyatro'da düzenlenen yaz konserinde Türk Halk Müziği sanatçısı İlkim Eylül İlk, seslendirdiği şarkılarla dinleyenlere güzel dakikalar yaşattı.
Etkinlikte, Mamak Belediyesi halk oyunları ekibi de gösteri sundu.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaz boyunca konserlerin devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA
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