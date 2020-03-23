Mamak'ta yaşlıların alışverişini belediye ekipleri yapılacak Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılacak.

Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, "0312 550 70 21" numaralı telefonu arayarak, siparişlerini bildirecek.

Açıklamada görüşlerine yer veriyen Belediye Başkanı Murat Köse, yaşlıların baş tacı olduğunu belirtti.

7'den 70'e tüm vatandaşların sağlığının kendileri için önemli olduğuna işaret eden Köse, şunları kaydetti:

"65 yaş üstü evde kalan hemşehrilerimizin çok fazla kişiyle teması olmaması adına '0312 550 70 21' numaralı telefonumuzu aradıkları takdirde ihtiyaçlarını belediye ekiplerimizce evlerine kadar götürüp teslim edeceğiz. İlaçları biten vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını biz götüreceğiz, evlerinizden çıkıp eczanelere gitmenize gerek yok. 65 yaş üstü her gelen talebi değerlendireceğiz. Böylece dışarıya çıkma ihtimallerini en aza indirmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA