Mamak'ta yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturan çarşı kuruldu

Mamak Belediyesi, ihtiyaç sahipleri ile yardımseverleri buluşturmak için ilçe genelindeki 10 noktada gıda yardımlarının toplanacağı "gönül çarşısı" projesini hayata geçirdi.

Mamak Belediyesi, ihtiyaç sahipleri ile yardımseverleri buluşturmak için ilçe genelindeki 10 noktada gıda yardımlarının toplanacağı "gönül çarşısı" projesini hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı ve yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde "İmkanı olan verecek, ihtiyacı olan alacak" sloganıyla düzenlenen proje kapsamında, ihtiyaç sahiplerinin kimden geldiğini bilmedikleri ekmek ve gıda malzemesini evlerine götürmeleri amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verillen Belediye Başkanı Murat Köse, proje ile ihtiyaç sahiplerine destek olmanın yanı sıra ilçede yardımlaşma duygusunu ön plana çıkartmak istediklerini belirtti.

Hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerinin buluşması için köprü vazifesi gördüklerini ifade eden Köse, "Sağ elin verdiğini sol elin görmemesi kültürüne sahip bir millet olarak yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyacı karşılanacak inşallah. Bu iyilik projesinin tüm Mamak'ı kuşatmasını hedefliyoruz. Hemşehrilerimiz getirdikleri her ürünün muhakkak ihtiyaç sahibinin evine gideceğini bilsinler. Zor günler dayanışma ile aşılır." değerlendirmesinde bulundu.

Çarşılar Şafaktepe, Boğaziçi, Yeşilbayır, Küçükkayaş, Kıbrısköyü, Kutludüğün, Lalahan ve Başak mahalleleri ile İmam Alim Sultan ve Tıp Fakültesi caddelerinde yer alıyor.

Kaynak: AA