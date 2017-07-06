Mamak'ta Tiyatro Şöleni Yaşanacak

Mamak Kültür Merkezi yeni sezona 6 farklı gösterimle merhaba diyecek. Her yıl birbirinden güzel oyunları sahneleyen Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu Oyuncuları, bu dönem 6 farklı gösterimle eğlendirirken düşündürecek, düşündürürken ise hayatın gerçeklerini gözler önüne serecek.



Toplumun her kesiminden tiyatro kurslarına büyük ilgi olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Bu yıl Kent Tiyatrosu'nda eğitim gören kursiyerlerimiz tiyatro oyunları hazırladı. Bu oyunlar çok geniş seyirci kitlelerine sunularak, beğeniyle izlenildi. Yeni sezonda da birbirinden güzel oyunlarımız var. Tüm tiyatro severleri oyunlarımızı izlemeye davet ediyorum" ifadelerinde bulundu.



Yeni sezonda Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları ve kursiyerlerden oluşan 250 kişilik dev bir kadro, Çanakkale Zaferi'ni hazırlanacak olan devasa Çanakkale platosunda adeta yeniden canlandıracak. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ise Mamak Belediyesi Tiyatro Bölüm Başkanı Kenan Alpak'ın yazıp, yönettiği "Çocuklar Solmasın" adlı uyuşturucu ve madde bağımlılığının zararlarını ele alan oyun sahnelenecek. Bu oyun 2017-2018 eğitim öğretim süresi boyunca MKM Ertuğrul Sahnesi'nde ve ilçede bulunan okulların tiyatro sahnelerinde gösterilecek. Yine ilçede bulunan anaokul ve ilkokullarda çocuklara, ninelerimizin anlattığı masallar, geleneksel Türk tiyatrosundan Hacivat-Karagöz, Dede Korkut Hikayeleri, Keloğlan, Nasrettin Hoca gibi önemli karakterler sahneye taşınacak. Ayrıca aile içindeki komik olaylar ve köylerde geçen hikayeler de MKM'de hayat bulacak. Bu yıl oyunlarda 350 kursiyer görev alacak. - ANKARA