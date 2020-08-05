Mamak'ta temizlik çalışması Ankara'nın Mamak ilçesinde Belediye ekipleri, temizlik çalışmalarını devam ettiriyor.

Ankara'nın Mamak ilçesinde Belediye ekipleri, temizlik çalışmalarını devam ettiriyor.

Temizlik çalışmaları tüm mahallelerde caddeler ve sokaklarda yürütülüyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana caddeleri sabunlu ve tazyikli suyla yıkadıktan dezenfekte eden ekipler, aynı çalışmayı mahalle aralarında uygulamaya başladı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, pandemi sürecini sorunsuz bir şekilde atlatabilmek için sorumluluk bilinci ile hareket ettiklerini belirtti.

Tüm ekiplerin sahada olduğunu ifade eden Köse, "Bir yandan cadde ve sokaklarımızın yıkamasını ve temizliğini yaparken diğer yandan toplu yaşam alanlarını dezenfekte ederek vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atabilecek unsurları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Mamak Belediyesi olarak, halkımızın bu süreci en sağlıklı şekilde geçirmesi adına çalışmalarımızı aynı özveri ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA