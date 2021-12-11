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Mamak'ta spor kültürü tanıtıldı

Mamak'ta spor kültürü tanıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mamak Belediyesi, bünyesinde bulunan sporculara ve antrenörlere "Spor Kültürü" semineri düzenledi.

Mamak Belediyesi, bünyesinde bulunan sporculara ve antrenörlere "Spor Kültürü" semineri düzenledi. Bayburt Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen anlatımıyla gerçekleşen seminerde, sporculara, spor yoluyla bedensel, duygusal zihinsel ve sosyal yönden sağlıklı gelişime nasıl katkıda bulunulacağı konularında eğitim verildi. Spor yapma alışkanlığının bir yaşam biçimi olması için yerel yönetim olarak büyük bir gayret ortaya koyduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci "Biz biliyoruz ki spor, insanlar arasındaki iletişimi ve barışı arttırır. Çocuklarımız ve gençlerimizin de gelişimine ciddi katkı sağlayan spor, insana yapılan en önemli yatırımdan biridir" dedi.

Spor yatırımları önemli bir misyon taşıyor

İlçede yapılan gençlik merkezlerinin ve spor yatırımlarının da çok önemli

misyonlar üstlendiğini ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Spora ve kültürel çalışmalara yönelen gençlerimiz hem enerjilerini en doğru şekilde harcıyor hem de topluma ve ailesine faydalı birer birey olarak yetişiyor. Böylece ailelerinde gözü arkada kalmıyor" dedi. - ANKARA

Mamak'ta spor kültürü tanıtıldı

Mamak'ta spor kültürü tanıtıldı

Mamak'ta spor kültürü tanıtıldı

Mamak'ta spor kültürü tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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