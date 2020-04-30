Mamak'ta sokaklar dezenfekte edildi Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokak ve caddeleri dezenfekte etti.

Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokak ve caddeleri dezenfekte etti.

Mamak Belediyesi "Koronavirüs ile Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde ilçe genelindeki temizlik ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Çevreye zarar vermeyen organik dezenfektanlarla sokaklar, caddeler parklar, duraklar, binalar ve halkın yoğun olduğu alanlar dezenfeksiyon yapılıyor.

Bu kapsamda belediye ekipleri, Büyük Kayaş Caddesi'nde sisleme makineleri ile ilaçlama yaptı. İlaçlı köpük ve tazyikli suyla cadde ve kaldırımları yıkayan ekipler, çöp konteynerlerini de dezenfekte etti.

Özel solüsyonlarla yapılan dezenfekte işleminin ardından ekipler, tazyikli suyla durulama yaptı.

Kaynak: AA